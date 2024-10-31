موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب الكثير من الأتراك، حيث ظهر في الفيديو أشخاص وهم يعتدون بالضرب على حصان بشكل وحشي.

حادثة التعدي على حصان في تركيا

ووقعت الحادثة في ولاية "كهرمان مرعش"، جنوبي تركيا، وأثارت موجة من ردود الفعل الغاضبة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل الشرطة وتُوقف المعتدين.

وأظهر مقطع فيديو صوّره شخص ما خلسةً، حصانًا مربوطًا إلى جدار يقف فوقه رجلان، أحدهما يحمل عصا غليظة، وينهال بها ضربًا على الحصان، بما في ذلك رأسه.

#Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Beyoğlu kasabasında iki vicdansız cani bahçe duvarına bağladıkları at’ı sopayla öldürüresiye dövüyor! pic.twitter.com/wJMRFP8sWy — Türk Gündemi (@tuerkguendemi) October 29, 2024

وتناقل مدونون أتراك كثر، مقطع الفيديو وسط بلاغات عديدة للسلطات الأمنية المختصة للتدخل وإنقاذ الحصان من ملّاكه.

موجة واسعة من الغضب في تركيا بسبب حصان

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادثة بالفعل، واحتجزت الرجلين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما مالكا الحصان.

وأضافت أن المعتدي الذي ظهر في الفيديو يضرب الحصان، أحيل إلى المحاكمة، بينما تم إطلاق سراح الرجل الآخر الذي لم يشارك في الضرب.

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