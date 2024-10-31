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ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

فيضانات إسبانيا،
فيضانات إسبانيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الفيضانات فى إسبانيا ارتفعت إلى 155 قتيلا.

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا 

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن أمطار غزيرة ورياح عاتية اجتاحت جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع، بعد تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، ما أدى إلى فيضانات قاتلة فى فالنسيا ومنطقة الأندلس.

أمطار غزيرة ورياح تجتاح إسبانيا 

وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى مع مواصلة رجال الإنقاذ البحث عن عدد كبير من المفقودين.

وحث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس، المواطنين المتواجدين في المناطق المتضررة من الفيضانات على البقاء داخل منازلهم، مؤكدا أن حالة الطوارئ لم تنته بعد حيث إنه لايزال هناك تحذيرات من احتمالية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، حسبما قالت صحيفة الموندو الإسبانية.

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98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

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