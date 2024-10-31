بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

نفت القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلًا.

وأكدت القوات المسلحة أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل.

وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، تؤكد أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.