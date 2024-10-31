هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

التعويم، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حقيقة إقبال مصر على تعويم جديد للجنيه أو تحريك لسعر الصرف.

سعر الصرف المرن

وأوضح “معيط” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “صدى البلد”، أن مصر لديها سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، ووجود تعويم جديد شائعة مغرضة، وجزء من حرب الشائعات على مصر.





توفر العملة الصعبة بالبنوك

ولفت: "العملة الصعبة متوفرة بالبنوك لكل العملاء، وتواصلت مع أحد البنوك اليوم، وطلبت منه مبلغا دولاريا للسفر فأخبرني أنه متوفر و5 أضعافه أيضا متوفر.. بينما في السابق كانت هناك أزمة في تدبير النقد الأجنبي".