الرجالة في حياتي كتير، لبلبة تكشف عدد زيجاتها وقصة الحب التي لم تكلل بالزواج (فيديو)

لبلبة، قالت الفنانة لبلبة: "لم أتزوج إلا مرة واحدة في حياتي، والرجال في حياتي كثيرون حيث عملت مع أعظم المخرجين والملحنين والمؤلفين وكنت محظوظة بالعمل مع الأفضل في مصر وهم حسين كمال ومحمد عبد العزيز وحسن الإمام وعاطف سالم وأشرف فهمي وعاطف الطيب".

حسابات الزواج من رؤية لبلبة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "أون":"الزواج يتطلب تفكير وحسابات مؤسسة لضمان النجاح خاصة في حالة وجود أطفال".

قصة حب لبلبة التي لم تكلل بالزواج

ولفتت لبلبة: "أنا حبيت شخص متجوز سنين ومت قلتلوش، وفضلت أنا أحبه لوحدي علشان لو عرف ممكن يحصل لخبطة في حياتي، ولم أعترف له بحبي له وكنت أشوفه وأقول للناس عليه ده حبيبي".

حب من طرف واحد والبطل لبلبة

وتابعت: "اللي حبيته كان متجوز وعنده عيال وجوايا ما سمحليش إني أعترف له بحبي له حرصًا على زوجته وأولاده".

وأشارت: "لما بشوف نفسي وأنا طفلة في أفلام الأبيض والأسود ما ببقاش مصدقة وأقول لنفسي إزاي عملت كده، وأفتكر فيلم البيت السعيد وفيلم 4 بنات وظابط".