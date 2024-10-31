فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

تمكن فريق علماء، من إعادة بناء وجه "زوسيا" المعروفة وفق معتقدات سكان شمال بولندا بأنها مصاصة دماء كانت موجودة قبل 400 عام.

ترميم وجه زوسيا مصاصة الدماء

وأجرى فريق العلماء عملية ترميم وجه مصاصة الدماء، عبر استخدام تقنيات مستمدة من تحليل الحمض النووي لطباعة وجهها بواسطة طباعة ثلاثية الأبعاد، في محاولة لإحياء صورتها الإنسانية التي طمستها الخرافات.

وفي التفاصيل، أنه تم العثور على جثة "زوسيا" في مقبرة موجودة في منطقة نائية شمالي بولندا، حيث كانت مقيدة بقفل على قدمها ومنجل حديدي حول رقبتها، بحسب شبكة "سي بي سي نيوز".

طقوس دفن غريبة لمصاصة دماء في شمال بولندا

وتم دفن مصاصة الدماء، بهذا الوضع كان سببه خرافات تزعم أن ذلك سيمنع مصاصي الدماء من العودة إلى الحياة.

وتمكن عالم الآثار السويدي أوسكار نيلسون، تشكيل وجه "زوسيا" باستخدام طين الصلصال، مستندًا إلى بنية العظام وملامح الجنس والعمر والعرق، وقال إنها ربما كانت تعاني من مشكلات صحية مثل الإغماء والصداع الشديد، ما جعلها عرضة لتفسيرات أهل قريتها السحرية آنذاك.