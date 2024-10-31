الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إيلون ماسك، فيتو
إيلون ماسك، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، اشترى   مجمعًا سريًا من القصور في ولاية تكساس، من أجل جمع أطفاله الأحد عشر هناك، فيما لا يستبعد أن يكون لديه المزيد من الورثة.

إيلون ماسك يشتري مجمع سري لجمع أسرته 

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، بأن إيلون ماسك أخبر الأشخاص المقربين منه أنه يتوقع أن يشغل أطفاله واثنتين من أمهاتهم ثلاث عقارات مجاورة حتى يصبح القُصّر جزءًا من حياة أشقائهم.

وانتقلت إحدى الأمهات، شيفون زيليس، مديرة تنفيذية في شركة Neuralink، شركة تكنولوجيا الدماغ التابعة لـ Musk، بالفعل إلى أحد المنازل مع أطفالها.

ومع ذلك، فإن كلير باوتشر، المغنية الكندية المعروفة باسم غرايمز، وهي أم لثلاثة من أبنائه، منغمسة في نزاع قانوني مطول مع ماسك بشأن حضانة الأطفال وظلت حتى الآن على الهامش.

txt

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

txt

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إيلون ماسك ولاية تكساس القصور

مواد متعلقة

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

التوقيت الشتوي، احذر التعامل بمحافظ الكاش لشركات المحمول خلال هذه الفترة

كواليس رحيل المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي

الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى 5 سنوات

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

منوعات

المزيد

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads