ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك، اشترى مجمعًا سريًا من القصور في ولاية تكساس، من أجل جمع أطفاله الأحد عشر هناك، فيما لا يستبعد أن يكون لديه المزيد من الورثة.

إيلون ماسك يشتري مجمع سري لجمع أسرته

وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، بأن إيلون ماسك أخبر الأشخاص المقربين منه أنه يتوقع أن يشغل أطفاله واثنتين من أمهاتهم ثلاث عقارات مجاورة حتى يصبح القُصّر جزءًا من حياة أشقائهم.

وانتقلت إحدى الأمهات، شيفون زيليس، مديرة تنفيذية في شركة Neuralink، شركة تكنولوجيا الدماغ التابعة لـ Musk، بالفعل إلى أحد المنازل مع أطفالها.

ومع ذلك، فإن كلير باوتشر، المغنية الكندية المعروفة باسم غرايمز، وهي أم لثلاثة من أبنائه، منغمسة في نزاع قانوني مطول مع ماسك بشأن حضانة الأطفال وظلت حتى الآن على الهامش.

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