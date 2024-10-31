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أخبار مصر

ابتعدوا عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تحذير عاجل من الأرصاد لمواجهة أمطار الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

تضرب البلاد غدا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة ورعدية ببعض المناطق.

الأرصاد تكشف أكثر المحافظات تضررًا من المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا الجمعة 1-11-2024 في محافظة الفيوم

وناشدت هيئة الارصاد الجوية، المحافظات التي ستشهد سقوطا للأمطار غدا باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين أبرزها: القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

وتسقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة قد تكون رعدية غدا على " مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية".

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من " المنوفية،الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية".

وتسقط الأمطار الخفية إلى متوسطة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى " القاهرة، الجيزة،القليوبية".

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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