الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أسرع من الصوت، معلومات عن صواريخ "فيخر 1" الروسية

صواريخ فيخر 1، فيتو
صواريخ فيخر 1، فيتو

صاروخ فيخر 1، أفادت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشنيكوف"، اليوم الإثنين، أنها أكملت تسليم الطلبات الحكومية لعام 2023، لتزويد الدفاع الروسية بصواريخ "فيخر 1" الأسرع من الصوت للطائرات المروحية من طراز "كا 52"، قبل الموعد المحدد.

ولفتت الشركة، إلى أنه قبل نقل الذخيرة إلى الوزارة، خضعت لاختبارات خاصة، تم خلالها التأكد من الامتثال الكامل لمتطلبات العقد، حيث تم تصميم الصواريخ الموجهة لتدمير المركبات المدرعة وتحصينات العدو، وتحريك الأهداف الأرضية والجوية المنخفضة السرعة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

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معلومات عن صاروخ "فيخر 1" الروسي

تم تصميم صاروخ "فيخر-1" لتدمير الأهداف البرية المتحركة المحمية بدرع تفاعلي، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.

ويقول الموقع: إن هذا الصاروخ مصمم لتدمير أهدافه على مدار اليوم والعمل في جميع الظروف الجوية.

 

المواصفات الفنية للصاروخ فيخر 1

الطول: 2.7 متر.

طول حاويات الشحن والإطلاق: 2.8 متر.

سمك الدرع الذي يمكن اختراقه بعد تدمير الدرع التفاعلي: 75 سم.

المدى: من 800 متر إلى 8 كيلومترات.

ويحتوي الدرع التفاعلي على ألواح صلب بين طبقات من المتفجرات، التي يتم وضعها على سطح الدبابة من الخارج لتعمل شحنتها التفجيرية على تبديد قوة اندفاع القذيفة المضادة للدروع عندما تصطدم بها.

ولأن الدروع التفاعلية جعلت مهمة القذائف المضادة للدروع أكثر صعوبة، فقد طورت روسيا صاروخ "فيخر-1"، الذي يمكنه تدمير الدبابات المحمية بهذا النوع من الدروع.

يشار إلي أن مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا 52" تحمل هذه صواريخ فيخر وتتجاوز سرعتها 600 متر في الثانية.

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