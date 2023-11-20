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خارج الحدود

كلاشنيكوف تسلم روسيا صاروخ جديد أسرع من الصوت

صاروخ أسرع من الصوت،فيتو
صاروخ أسرع من الصوت،فيتو

قالت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشنيكوف"، اليوم الإثنين، أنها أكملت تسليم الطلبات الحكومية لعام 2023، لتزويد الدفاع الروسية بصواريخ "فيخر 1" الأسرع من الصوت للطائرات المروحية من طراز "كا 52"، قبل الموعد المحدد.

شحن الذخيرة قبل الموعد المحدد

وذكرت الشركة المتخصصة بإنتاج الأسلحة أنها أوفت قبل الموعد المحدد بالتزاماتها لعام 2023، بموجب العقد الحكومي المبرم مع وزارة الدفاع الروسية وتم شحن الذخيرة قبل الموعد المحدد وبالكامل.
ولفتت الشركة إلى أنه قبل نقل الذخيرة إلى الوزارة، خضعت لاختبارات خاصة، تم خلالها التأكد من الامتثال الكامل لمتطلبات العقد، حيث تم تصميم الصواريخ الموجهة لتدمير المركبات المدرعة وتحصينات العدو، وتحريك الأهداف الأرضية والجوية المنخفضة السرعة على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات.

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تدمير الأهداف البرية المتحركة

كما تحمل مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا 52" هذه الصواريخ وتتجاوز سرعتها 600 متر في الثانية.
وتم تصميم صاروخ "فيخر-1" لتدمير الأهداف البرية المتحركة المحمية بدرع تفاعلي، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.

القذائف المضادة للدروع

ولأن الدروع التفاعلية جعلت مهمة القذائف المضادة للدروع أكثر صعوبة، فقد طورت روسيا صاروخ "فيخر-1"، الذي يمكنه تدمير الدبابات المحمية بهذا النوع من الدروع.
 

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روسيا كلاشنيكوف موسكو سلاح روسى جديد

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