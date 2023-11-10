معلومات عن قاذفة القنابل بي 1 لانسر.. أحد أقدم الأسلحة في ترسانة الجيش الأمريكي.. وقصفت منشأة إيرانية في سوريا

كشفت القيادة المركزية في القوات الأمريكية "سنتكوم" أن الضربة الجوية التي استهدفت منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، يوم الأربعاء الماضي، شاركت فيها قاذفة من طراز "بي 1 لانسر"، أحد أقدم الأسلحة في ترسانة الجيش الأمريكي التي مكثت في الخدمة منذ عام 1985.

قاذفة من طراز "بي 1 لانسر"

ونشرت "سنتكوم" صورة في تغريدة ذكرت فيها أنها أطلقت قاذفة من طراز "بي 1 لانسر"، ورافقتها مقاتلتان أمريكيتان من طراز "إف 16"، ومقاتلة فرنسية من طراز "ميراج".

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وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء الماضي، تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا، مؤكدة أنها تشكل "رسالة لإيران"، لتصبح هذه الضربة الأمريكية الثاني في سوريا خلال ثلاثة أيام.

معلومات عن القاذفة الأمريكية طراز "بي 1 لانسر"

ووفقا لموقع سلاح الجو الأمريكي "تحمل 'بي 1 لانسر' متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية، وهي العمود الفقري لقوة القاذفات بعيدة المدى الأمريكية. ويمكنها إطلاق كميات هائلة من الأسلحة الدقيقة وغير الدقيقة بسرعة ضد أي خصم، في أي مكان في العالم، وفي أي وقت".

وينقل موقع "بوينج" أن القاذفة "بي 1 لانسر" هي قاذفة قنابل تقليدية بعيدة المدى ومتعددة المهام وأسرع من الصوت، وخدمت القوات الجوية الأمريكية منذ عام 1985.

ورغم أن قاذفة القنابل دخلت الخدمة في الثمانينيات، إلا أنه من المتوقع أن تستمر في مواصلة الطيران بوتيرة العمليات الحالية الصعبة، حتى عام 2040 وما بعده، وتتعاون "بوينج" مع سلاح الجو الأمريكي للحفاظ عليها.

وصممت في الأصل للقدرات النووية، وتولت "بي 1 لانسر"، المعروفة أيضا باسم "B-1B"، دورا قتاليا في منتصف التسعينيات.

ويشير موقع سلاح الجو الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ألغت المهمة النووية للطائرة.. في عام 1994. وعلى الرغم من أن القوات الجوية لم تنفق أي تمويل إضافي للحفاظ على القدرات النووية، إلا أن الطائرة 'B-1' كانت لا تزال تعتبر قاذفة ثقيلة مجهزة للتسلح النووي حتى عام 2007".

السلاح الجوي الأمريكي

ونوه الموقع ذاته، إلى أن تحويلها للقتال التقليدي " بدأ فقط، في نوفمبر عام 2007، بموجب معاهدة ستارت الأصلية وتم الانتهاء منه، في مارس عام 2011، بموجب معاهدة ستارت الجديدة".

وذكر تقرير عن القاذفة من موقع "ناشيونال إنترست" أن "بي 1 لانسر" صممت للعمل في الجو مع حمولة أسلحة ضخمة، داخليا وخارجيا، ويمكنها حمل صواريخ "JSOW" المضادة للسفن والقنابل.

وتعتمد القاذفة، على أربعة محركات توربينية من جنرال إلكتريك F101-GE-102. يوفر كل محرك من المحركات التوربينية المروحية 7887.9713 كلغ من الدفع لكل محرك.

وبحسب موقع "بوينج" يبلغ طولها 44.5 متر، فيما ارتفاعها 10.4 أمتار، أما وزنها فيصل إلى 86 ألف كلج، وأقصى وزن يمكنها أن تحمله هو 216 ألف كلج.

وتبلغ سعة خزان وقودها 120 كلج، كما تصل سرعتها إلى 1448 كلم في الساعة، أما طاقمها فيتكون من قائد طائرة ومساعد طيار وضابطين في أنظمة الأسلحة.

الهجوم على مخزن أسلحة مرتبط بإيران في سوريا

وأمس الخميس، أفاد المرصد السوري، بمقتل 9 أشخاص في غارات جوية أمريكية على مواقع عسكرية بمدينة دير الزور في سوريا.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي أغار في شرق سوريا الأربعاء على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، وذلك ردا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين.

وقال أوستن في بيان، إن "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد منشأة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له. لقد نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز إف-15 ضد منشأة لتخزين أسلحة".

وأضاف أن هذه الغارة نفذت "ردا على سلسلة هجمات استهدفت أفرادا أمريكيين في العراق وسوريا"، ونسبتها واشنطن إلى قوات إيرانية موجودة في هذين البلدين.

وفي بيانه، حذر أوستن من أن الولايات المتحدة "على أتم استعداد لاتخاذ إجراءات ضرورية أخرى" لحماية عسكرييها ومنشآتها.

غارات أمريكية في سوريا

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "تسعة أشخاص يعملون لصالح مجموعات موالية لإيران قتلوا في غارات أمريكية على مواقع تستخدمها الجماعات الموالية لإيران، بما في ذلك مواقع عسكرية ومستودع أسلحة" في مدينة دير الزور.

وفي واشنطن، قال مسئول أمريكي كبير إن الغارة التي شنتها المقاتلتان الأمريكيتان الأربعاء رافقتها "اتصالات واضحة للغاية عبر قنوات مختلفة".

وأضاف أن "هذه الرسالة للقادة الإيرانيين هي: "نريد منكم أن تأمروا المجموعات (الموالية لكم) بالتوقف عن مهاجمتنا".

انطلاق عملية طوفان الأقصى

وتأتي الهجمات المتزايدة ضد القوات الأمريكية في المنطقة في سياق الحرب الدائرة منذ أكثر من شهر بين إسرائيل وحركة حماس، التي اندلعت إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر على بلدات ومواقع في جنوب إسرائيل.

وإثر الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، وعززت القوات الأمريكية في المنطقة.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حماس بقصف جوي وبري وبحري لقطاع غزة أتبعه بهجوم بري، ما أسفر وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية عن أكثر من 10500 قتيل، غالبيتهم من المدنيين.

نشر بطاريات صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط

من ناحية أخرى، قال مسئول أمريكي إن الولايات المتحدة وضعت بطاريات صواريخ باتريوت إضافية في قواعدها في الشرق الأوسط نتيجة للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

وقال المسئول: "قمنا بتحصين قواعدنا الأمريكية ببطاريات باتريوت إضافية، وزيادة الدوريات الجوية الدفاعية المضادة لمزيد من ردع الهجمات والدفاع عن قواتنا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في وقت سابق، عن نشر عدد غير معروف من بطاريات باتريوت من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، لكنه لم يكشف عن مكان إرسالها على وجه التحديد.

أمريكا تعلن حصيلة الهجمات على قواتها بالمنطقة

وتعرضت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لعشرات الهجمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، والذي يستمر لليوم الـ 32 على التوالي.

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، بلغ إجمالي عدد الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية بالمنطقة، منذ 17 أكتوبر وحتى يوم الإثنين الماضي، 38 هجوما، ارتفاعا من 32 هجوما في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة 45 جنديا وموظفا بإصابات طفيفة.