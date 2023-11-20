الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيليا، معلومات عن صاروخ بركان

صاروخ بركان، فيتو
صاروخ بركان، فيتو

صاروخ بركان، في تصعيد جديد للحرب الدائرة في قطاع غزة، شن حزب الله هجومًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي وُصِف بـ الأعنف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إذ كشفت الجماعة اللبنانية عن أسلحة جديدة ولجأت لاستخدام تكتيكات غير معتادة منذ بدء التصعيد.

ومن ضمن الأسلحة الجديدة التي لجأ إليها حزب الله مؤخرًا في الصراع ضد تل أبيب هي صاروخ بركان إذ أعلنت الجماعة اللبنانية استهداف ثكنة "برانيت" مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.

Advertisements

معلومات عن صاروخ بركان

يصنف صاروخ بركان ضمن فئة الصواريخ الثقيلة نظرًا لرأسه الحربي الثقيل القادر على إحداث أضرار كبيرة ومداه القصير نسبيًا الذي يصل إلى حوالي 10 كيلومترات.

الصاروخ قادر على إحداث أضرار جسيمة في الهدف، ويطلق على مدى قصير نسبيًا يصل في كثير من الأحيان إلى 10 كيلومترات، والعلاقة العكسية بين حجم الرأس الحربي والمدى القصير تعطي الصواريخ لقب "الوزن الثقيل".

يتميز صاروخ البركان القصير المدى بعدد من المواصفات، منها وزن الرأس المتفجر الذي يبلغ 100 كيلوجرام، وقطر تدميري يصل إلى نحو 150 مترًا مع مدى نهائي يصل إلى 500 متر.

ويصنع صاروخ بركان محليًا من قبل "حزب الله"، الذي طوّر منه نسختي طوفان - وأبو طالب. وتُستخدم الشاحنات الصغيرة أو القواعد المثبّتة على الأرض لإطلاق هذه الصواريخ.

ووفق تقارير إعلامية، فإن "حزب الله" امتلك في عام 2016 المئات من هذه الصواريخ، ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد منها ما بين 300 و400 دولار.

 

ميزات صاروخ بركان

النوع: صاروخ قصير المدى

وزن الرأس المتفجر: 100 كيلوجرام

قطر التدمير: 150 متر

المدى النهائي: 500 متر

الصناعة: محليا من قبل حزب الله 

الإصدارات المطورة: طوفان وأبو طالب

صافرات الإنذار تدوي بـ129 موقعا، مشاهد توثق أكبر استهداف صاروخي ضد الاحتلال منذ بدء الحرب

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صاروخ بركان حزب الله جيش الاحتلال لبنان طوفان الأقصى إسرائيل اخبار غزة

مواد متعلقة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

صافرات الإنذار تدوي بـ129 موقعا، مشاهد توثق أكبر استهداف صاروخي ضد الاحتلال منذ بدء الحرب

كلمات مؤثرة لطفلة فلسطينية استشهدت أسرتها في قصف للاحتلال (فيديو)

8 ساعات من الرعب داخل تل أبيب، حزب الله يشن الهجوم الأعنف على الاحتلال منذ 7 أكتوبر (فيديو)

الأكثر قراءة

جماعة الحوثي تنشر مشاهد توثق لحظة السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر (فيديو)

ملابس فاضحة ورقص خليع، مقاطع فيديو مخلة تقود الراقصة حورية للسجن

تحت تأثير الضرب بالكرباج، سيدة تجبر شابين على تقبيل قدميها في كرداسة

الزمالك يعلن تسوية مستحقات أوسوريو وقبول استقالة إسماعيل يوسف

يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيليا، معلومات عن صاروخ بركان

وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة عاجلة إلى إسرائيل

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

عقبة كبيرة في طريق منتخب نيجيريا لإقالة بيسيرو

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد 3 سنوات، انتهاء أكبر محاكمة لأقوى عصابات المافيا في إيطاليا

بالزغاريد والأحضان، لاعب حرس الحدود يحتفل مع والدته بهدفه أمام المقاصة (فيديو)

أغنية لأطفال إسرائيل تثير غضب العالم، تحرض على الإبادة الجماعية لأهل غزة (فيديو)

محمد حاكم فيلسوف الضحك، معرض كاريكاتير في بيت السناري

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 20-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 20-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مين ميحبش ماما نجوى.. حكاية اعتزال إعلامية الزمن الجميل نجوى إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سيارة الزفاف في المنام وعلاقته بالالتحاق بوظيفة جديدة ومكانة مرموقة

دعاء المطر، أفضل ما يقال وقت سقوط الأمطار

تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية