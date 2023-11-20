يمتلك قدرة تدميرية هائلة واستهدف مركز قيادة إسرائيليا، معلومات عن صاروخ بركان

صاروخ بركان، في تصعيد جديد للحرب الدائرة في قطاع غزة، شن حزب الله هجومًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي وُصِف بـ الأعنف منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، إذ كشفت الجماعة اللبنانية عن أسلحة جديدة ولجأت لاستخدام تكتيكات غير معتادة منذ بدء التصعيد.

ومن ضمن الأسلحة الجديدة التي لجأ إليها حزب الله مؤخرًا في الصراع ضد تل أبيب هي صاروخ بركان إذ أعلنت الجماعة اللبنانية استهداف ثكنة "برانيت" مركز قيادة الفرقة 91 التابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة.

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معلومات عن صاروخ بركان

يصنف صاروخ بركان ضمن فئة الصواريخ الثقيلة نظرًا لرأسه الحربي الثقيل القادر على إحداث أضرار كبيرة ومداه القصير نسبيًا الذي يصل إلى حوالي 10 كيلومترات.

الصاروخ قادر على إحداث أضرار جسيمة في الهدف، ويطلق على مدى قصير نسبيًا يصل في كثير من الأحيان إلى 10 كيلومترات، والعلاقة العكسية بين حجم الرأس الحربي والمدى القصير تعطي الصواريخ لقب "الوزن الثقيل".

يتميز صاروخ البركان القصير المدى بعدد من المواصفات، منها وزن الرأس المتفجر الذي يبلغ 100 كيلوجرام، وقطر تدميري يصل إلى نحو 150 مترًا مع مدى نهائي يصل إلى 500 متر.

ويصنع صاروخ بركان محليًا من قبل "حزب الله"، الذي طوّر منه نسختي طوفان - وأبو طالب. وتُستخدم الشاحنات الصغيرة أو القواعد المثبّتة على الأرض لإطلاق هذه الصواريخ.

ووفق تقارير إعلامية، فإن "حزب الله" امتلك في عام 2016 المئات من هذه الصواريخ، ويبلغ ثمن الصاروخ الواحد منها ما بين 300 و400 دولار.

ميزات صاروخ بركان

النوع: صاروخ قصير المدى

وزن الرأس المتفجر: 100 كيلوجرام

قطر التدمير: 150 متر

المدى النهائي: 500 متر

الصناعة: محليا من قبل حزب الله

الإصدارات المطورة: طوفان وأبو طالب