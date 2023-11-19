نشرة الأخبار، الاحتلال يقتحم جنين، استشهاد والدة لاعب السكة الحديد وأخته في غزة، "التموين" تحدد موعد انتهاء أزمة السكر

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية من عدة محاور، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة مباشر"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد قالت: إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر يوم الجمعة الماضي.

Advertisements

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها منذ قليل، استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

صافرات الإنذار تدوي في جنين

ودوت منذ قليل، صفارات الإنذار في جنين ومخيمها بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المدينة.

شهداء قطاع غزة

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام عناصر جيش الكيان الصهيوني الغاشم لمنازل الفلسطينيين والاعتداء على الشبان بالضرب بأعقاب البنادق بعد اقتحام منازلهم في مخيم بلاطة.

وشنت قوات جيش الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات عنيفة في مخيم جباليا وقصف مدفعي يستهدف مسجد الأمين محمد والمنازل المجاورة وإصابات ودمار في المكان.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر عبرية لم تسمها.

وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في سماء مخيم جنين تزامنًا مع الاقتحام المستمر، موضحة أن هناك إصابات في أحد المنازل بمخيم بلاطة شرق نابلس والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن فلسطينيا توفى داخل أحد السجون الإسرائيلية أمس السبت ليرتفع عدد الأشخاص الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 6 أسرى.

وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) المعتقل منذ عام 2005 والمحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، توفي في سجن النقب الصحراوي.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا شرق مدينة رفح في غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين، وأن طيران الاحتلال ينفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال قطاع غزة.

حملة اعتقالات

وكشفت وسائل إعلام أجنبية، أن حصيلة الاعتقالات في بلدة طمون شملت كلا من: عبد الله هزاع بني عودة، أحمد أمجد أنيس بشارات، وسيم سليمان عبد الله بني عودة، وعاطف زايد بني عودة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

أوقفت قوة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات فى مدينة غزة الفلسطيينية أثناء سيرها في الشارع، وهي تحمل مصابين بداخلها في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وفقا لمقطع فيديو نشرته فضائية أخبار 24 ساعة السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار طاقم سيارة الإسعاف على النزول منها والترجل على الأرض رافعين أيديهم لأعلى.

كشف كريم جمعة، معاون وزير التموين، موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي حتى إبريل المقبل.

زيادة إنتاجية السكر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": مع بدء موسم الإنتاج من قصب السكر في شهري ديسمبر ويناير المقبل سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة عن الاحتياجات، ستساهم في الإتاحة من المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الجهة التي تتولى مراجعة حسابات الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونصت المادة ٢٦ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

في ظل استمرار القصف العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال على المناطق السكنية في قطاع غزة واستهداف المدنيين هناك، استشهدت والدة وشقيقة لاعب نادي السكة الحديد لكرة القدم، الفلسطيني عثمان جهاد أبو سليخة، في القصف المستمر على القطاع.

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الأحد، مواجهة صعبة، حيث يحل ضيفا على نظيره منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

المباراة تقام على ملعب صامويل كانيون دو بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامتها في سيراليون لعدم صلاحية الملاعب هناك لاستضافة المباريات، وعدم مطابقاتها للمواصفات التي حددها الفيفا لاستقبال المباريات.

شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 قبل جولتها الأخيرة، تأهل 16 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

المتأهلون إلى يورو 2024

وتأهل حتى الآن، 15 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا).

أكدت شبكة كانال، وصول كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، إلى الهدف 300 خلال مسيرته الكروية مع منتخب بلاده وناديي موناكو وباريس سان جيرمان.

وسجل مبابي هاتريك في الفوز الكبير لمنتخب بلاده على جبل طارق بنتيجة (14-0) في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وذكرت الشبكة، اقتراب كيليان اعتلاء قمة ترتيب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي الذي يتصدره زميله الحالي أوليفييه جيرو بـ56 هدفا يليه تييري هنري (51 هدفا) ومبابي (46 هدفا) وأنطوان جريزمان (44 هدفا).

شهدت محافظة الإسكندرية الليلة الماضية، هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المحافظة، وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء ونوة المكنسة.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعهم من الأمطار خوفا من زيادة شدة الأمطار، والتسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولى وتنفيذيي أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق.