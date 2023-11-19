الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد اقتحام منازلهم، جيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين بالضرب بالبنادق في بلاطة (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أخبار غزة الآن، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام عناصر جيش الكيان الصهيوني الغاشم لمنازل الفلسطينيين والاعتداء على الشبان بالضرب بأعقاب البنادق بعد اقتحام منازلهم في مخيم بلاطة.

وشنت قوات جيش الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات عنيفة في مخيم جباليا وقصف مدفعي يستهدف مسجد الأمين محمد والمنازل المجاورة وإصابات ودمار في المكان.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أيهم كممجي أحد أسرى نفق الحرية في بلدة كفردان غرب جنين.

وقف القتال وإطلاق سراح رهائن

من جانب آخر نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، صحة ما تردد حول توصل واشنطن وتل أبيب وحركة حماس لاتفاق بشأن وقف القتال لمدة 5 أيام وإطلاق سراح رهائن.

وكتبت في منشور: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق، لكننا نواصل العمل بجد للتوصل إلى اتفاق".

ويأتي تعليقها ردا على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من إبرام اتفاق بشأن "وقف المعارك" لمدة خمسة أيام وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

 

التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

وبحسب تقرير الصحيفة، "فإن الأطراف على مقربة من التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام". وأن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ خلال "الأيام القليلة المقبلة".

وكما تقول الصحيفة: إن "الاتفاق المكون من ست صفحات" يفترض أن "جميع أطراف الصراع ستجمد العمليات العسكرية لمدة خمسة أيام على الأقل". ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح "أول 50 أو أكثر من الرهائن الـ 239"، الذين سيتم إطلاق سراحهم "على دفعات كل 24 ساعة".

 

زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن وقف القتال المفترض سيكون "لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك الوقود" من الجانب المصري.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق على الوثيقة بعد مشاورات في الدوحة بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل ووسطاء قطريين يمثلون حماس.

ووفقا  للصحيفة، "حتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف مؤقت لهجومها على غزة". وفي الوقت نفسه، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تتعرض لضغوط في الداخل بسبب دعمها لإسرائيل، "أيدت بالكامل وقف القتال".

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أخبار غزة الآن عناصر جيش الكيان الصهيوني الفلسطينيين مخيم بلاطة

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