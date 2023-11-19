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رياضة

16 منتخبا يتأهلون إلى نهائيات يورو 2024 قبل الجولة الأخيرة من التصفيات

بطولة اليورو، فيتو
بطولة اليورو، فيتو

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024  قبل جولتها الأخيرة، تأهل 16 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

المتأهلون إلى يورو 2024

وتأهل حتى الآن، 15 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا).

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المجموعة الأولى 

حسم المنتخب الإسباني والاسكتلندي التـأهل من المجموعة الأولى، حيث وصل رصيد الأسبان من النقاط إلى 18 نقطة بينما حقق منتخب اسكتلندا 16 نقطة، فيما بات المنتخبان النرويج 10 نقاط  وجورجيا 8 نقاط وقبرص بدون نقاط خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة الثانية 

وحسم المنتخب الفرنسي والهولندي التـأهل من المجموعة الثانية حيث وصل رصيد الديوك من النقاط إلى 21 نقطة بينما حقق منتخب هولندا 15 نقطة واليونان برصيد 12 نقطة، فيما باتت المنتخبين أيرلندا 8 نقاط، جبل طارق بدون نقاط خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة الثالثة 

وحسم المنتخب الإنجليزي التـأهل من المجموعة الثالثة حيث وصل رصيد إنجلترا من النقاط إلى 19 نقطة بينما حقق منتخب إيطاليا 13 نقطة وكذلك أوكرانيا نفس الرصيد، فيما بات المنتخبان مقدونيا ومالطا وكازاخستان وسان مارينو خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

 

 

 

 

المجموعة الرابعة 

وحسم المنتخب التركي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد الأتراك من النقاط إلى 16  نقطة بينما حقق منتخب كرواتيا 13  نقطة فيما جاءت ويلز برصيد 11 نقطة، فيما بات المنتخبين أرمينيا 8 نقاط  ولاتفيا 3 نقاط  خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة الخامسة 

وحسم المنتخب الألباني التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد ألبانيا من النقاط إلى 14 نقطة بينما حقق منتخب تشيك 12 نقطة، وجاءت بولندا 11 نقطة فيما أتت مولدوفا بعشر نقاط فيما ودع جزر الفارو حظوظه في التأهل خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة السادسة 

وحسم منتخبي النمسا وبلجيكا التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد النمساويين من النقاط إلى 19  نقطة بينما حقق منتخب بلجيكا 17 نقطة، فيما باتت المنتخبات الثلاثة السويد، أذربيجان، استونيا  خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة السابعة 

وحسم المنتخب المجري التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد المجر من النقاط إلى 15  نقطة بينما حقق منتخب صربيا 13 نقطة والجبل الأسود 11 نقطة، فيما باتت المنتخبين ليتوانيا وبلغاريا خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة الثامنة 

وحسم المنتخب الدنماركي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد الدنمارك من النقاط إلى 22  نقطة بينما حقق منتخب سلوفينيا 19 نقطة وجاءت كازاخستان برصيد 18 نقطة، فيما باتت المنتخبات الثلاثة فنلندا، إيرلندا، سان مارينو  خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة التاسعة 

وحسم منتخبا رومانيا وسويسرا التأهل، حيث يحتل رومانيا الصدارة برصيد 19 نقطة وتأتي سويسرا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة ويأتي في المركز الثالث الكيان الصهيوني 12 نقطة فيما تأتي كوسوفي رابعا 11 نقطة وما زال مباراتان على نهائيات مباريات المجموعة.

فيما بات المنتخبين بيلاروسيا البيضاء وأندورا  خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

المجموعة العاشرة 

وحسم المنتخب البرتغالي والسلوفاكي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد البرتغال من النقاط إلى 27 نقطة بينما حقق منتخب سلوفاكيا 19 نقطة، فيما باتت المنتخبات لوكسمبورج، ايسلندا، ليشتانشتين، البوسنة الأربعة خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟


سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.

 

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