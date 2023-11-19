الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين في الضفة الغربية (فيديو)

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين، فيتو

أخبار غزة الآن ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية من عدة محاور، وفقا لما نشرته فضائية "الجزيرة مباشر"، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد قالت: إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر يوم الجمعة الماضي.

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وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع شهيدين وثلاث إصابات خطرة في مستشفى ابن سينا، حسب مصادر طبية.

وبث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرًا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى، دون أن يظهر في الفيديو لمن يستسلمون.

وقال التلفزيون: إن القوات اقتادت عددًا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم.

 

قصف إسرائيلي


وأفاد كذلك بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بطائرة مُسيرة على حارة الحواشين في مخيم جنين. أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي طالبت بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورًا، واعتقلت مسعفين.

سيارات الإسعاف


وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية نقلًا عن مصادر محلية، أن القوات الإسرائيلية حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.


وحسب الوكالة، فقد أجبرت قوات الجيش الإسرائيلي عددًا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددًا منهم، فيما أشار تقرير آخر إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى ابن سينا رفضت الامتثال لطلب الجيش بإخلاء المستشفى.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

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