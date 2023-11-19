الأحد 19 نوفمبر 2023
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منوعات

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

الفلسطيني عثمان
الفلسطيني عثمان جهاد أبو سليخة ووالدتة الشهيدة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، في ظل استمرار القصف العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال على المناطق السكنية في قطاع غزة واستهداف المدنيين هناك، استشهدت والدة وشقيقة لاعب نادي السكة الحديد لكرة القدم، الفلسطيني عثمان جهاد أبو سليخة، في القصف المستمر على القطاع.


استشهاد والدة وأخت لاعب لاعب نادي السكة الحديد

ونشر مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي، بيانا على صفحتها الرسمية على فيس بوك قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى استشـهاد والدة وشقيقة لاعب فريقنا الأول الفلسطيني عثمان جهاد أبو سليخة داعين المولى عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وعلق  اللاعب عثمان جهاد أبو سليخة على الخبر قائلا: "تلقيت خبر استشهاد والدتي وشقيقتي صباح اليوم عن طريق عمتي، لم أتواصل معهم من فترة طويلة جدا، وآخر مرة كانت منذ 20 يوما.
وأضاف جهاد: "تم دفنهم صباح اليوم، وأحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء، في الفردوس الأعلى من الجنة، وربي يصبرني على فراقهم".
وفي السياق ذاته، نشر أمير عزمي مجاهد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك نبأ استشهاد ذوي لاعب الفريق عثمان جهاد، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهاد والدة وشقيقة لاعب السكة الحديد عثمان جهاد اللاعب الفلسطيني".

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وفي السياق نفسه، صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس السبت، أنه نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 198 طبيبا ومسعفا، منذ بدء العدوان، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.

استشهاد 198 طبيبا ومسعفا بنيران الاحتلال داخل قطاع غزة

وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلجرام": "لقد استهدف جيش الاحتلال 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

في الوقت نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى أنها تواجه، منذ 15 نوفمبر الجاري، صعوبات في تحديث بيانات  الشهداء والجرحى في قطاع غزة، بسبب انقطاع التواصل مع مستشفيات شمال القطاع التي تتعرض لقصف مدمر.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألفا و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة

وأكد في مؤتمر صحفي أمس السبت أن "حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح".

وأشار إلى أن "60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي".

وأضاف، أن "الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، ونحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية، والمنظمات الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات".

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