الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

متى تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السكر؟ التموين تجيب (فيديو)

ارتفاع أسعار السكر،
ارتفاع أسعار السكر، فيتو

أسعار السكر، كشف كريم جمعة، معاون وزير التموين، موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر يكفي حتى إبريل المقبل.

زيادة إنتاجية السكر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": مع بدء موسم الإنتاج من قصب السكر في شهري ديسمبر ويناير المقبل سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة عن الاحتياجات، ستساهم في الإتاحة من المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.
 

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موسم إنتاج البنجر

وتابع: في شهر مارس المقبل سيبدأ إنتاج موسم البنجر وهو ما سيسهم في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.
 

خطة المناورة لضبط أسعار السكر بالسوق

ولفت: سيتم إعادة توزيع السكر خلال الأيام المقبلة، بحيث ينتشر في كافة المحافظات ومن ثم سنلاحظ تراجع الأسعار.

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استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

 

وتشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرًّا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيهًا.

سعر السكر أمس السبت  

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة.

وزير التموين يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

أزمة السكر، شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمواجهة الظاهرة التى أسماها “تجميع السكر” بالتنسيق مع السلاسل التجارية. 

 

وزير التموين

وقال المصيلحي خلال تصريحات تلفزيونية للتعليق على أزمة السكر، إنه يوجد ظاهرة التجميع لدى بعض المواطنين، قائلا: “مش ممكن كل واحد يملي عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد”.


كميات السكر

واختتم وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن.

وأضاف المصيلحي، أن أسعار السكر ارتفعت عالميًّا أكثر من 100%، مشيرًا إلى أن خلال 3 أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

وأشار وزير التموين، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

 

مبادرة تخفيض الأسعار

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أسابيع عن  تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

 

أسعار السلع في المبادرة 

وجاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية:

سكر حر 1 كيلو بسعر 27 جنيها بدلًا من 35 جنيهًا

زيت خليط معبأ 800 مل بسعر 40 بدلًا من 45 جنيهًا

زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلًا من 118 جنيهًا

كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلًا من 28 جنيهًا

أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلًا من 25 جنيهًا

دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلًا من 115 جنيهًا

طبق بيض 30 بيضة 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيهًا

مكرونة 350 جرامًا بسعر 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه.

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