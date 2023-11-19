منتخب مصر يلتقي اليوم سيراليون في الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الأحد، مواجهة صعبة، حيث يحل ضيفا على نظيره منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

المباراة تقام على ملعب صامويل كانيون دو بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامتها في سيراليون لعدم صلاحية الملاعب هناك لاستضافة المباريات، وعدم مطابقاتها للمواصفات التي حددها الفيفا لاستقبال المباريات.

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منتخب مصر يبحث عن الفوز أمام سيراليون

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، لمواصلة نتائجه الإيجابية في تصفيات المونديال، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى أمام جيبوتي بسداسية نظيفة، لذلك يتمسك الخواجة بتحقيق الفوز أمام سيراليون في مباراة اليوم من أجل رفع رصيده إلى 6 نقاط، تمكنه من الانفراد بصدارة المجموعة وهو ما يعزز كثيرا من فرصته في التأهل لكأس العالم 2026.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواجهة صعبة

وتحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مؤكدا على صعوبة المباراة، نظرا لكون الخصم أكثر قوة من المنتخب الجيبوتي، كما أن المباراة ستقام على ملعب من النجيل الصناعي وفي أجواء مناخية متقلبة، إلا أن الخواجة عاد ليؤكد أنه ولاعبيه عازمون على تحقيق الفوز في لقاء اليوم والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط.

استبعاد ثلاثة لاعبين

منتخب مصر يدخل لقاء اليوم أمام سيراليون في غياب ثلاثة لاعبين من عناصره الأساسية هم: طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، بعد فرمان من فيتوريا باستبعادهم من معسكر الفراعنة بعد مباراة جيبوتي الأولى لأسباب انضباطية، ليتم استبعادهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة سيراليون

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أمس السبت، استعداداته لمواجهة منتخب سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وخاض المنتخب الوطني مرانا وحيدا على الأراضي الليبيرية التي وصلها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليقرر فيتوريا الإكتفاء بمران وحيد خاضه الفريق أمس السبت على ملعب المباراة وفي نفس موعدها.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها السادسة مساء اليوم الأحد بليبيريا، في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

موعد مباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر إقامة المباراة في السادسة مساء اليوم بليبيريا في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، ويقام المؤتمر في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

طاقم تحكيم مباراة مصر وسيراليون

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء اليوم بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكم مساعد

بونجيلي نجيلا مساعد تاني

كابانجا مالايا حكم رابع.

محمد صلاح يحفز لاعبي منتخب مصر

وحرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الاستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها اليوم الأحد.

وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم اثارة أي أزمات قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيئ وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين:" نحن لاعبين كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء.