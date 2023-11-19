الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط غزة، وصافرات الإنذار تدوي في جنين

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها منذ قليل، استشهاد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

صافرات الإنذار تدوي في جنين

ودوت منذ قليل، صفارات الإنذار في جنين ومخيمها بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المدينة.

 

شهداء قطاع غزة

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألف و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

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حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة

وأكد في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن "حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح".
وأشار إلى أن "60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي".
وأضاف أن "الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، ونحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية، والمنظمات الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات".
وجدد مطالبته بفتح "معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود".

 

شهداء القطاع الطبي

وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس السبت، أنه نتيجة للعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 198 طبيبا ومسعفا، منذ بدء العدوان، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.

الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 198 طبيبا مسعفا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 12300 شهيد

 

استشهاد 198 طبيبا ومسعفا بنيران الاحتلال داخل قطاع غزة


وقالت مي الكيلة، عبر قناة وزارة الصحة الفلسطينية على "تلجرام": "لقد استهدف جيش الاحتلال 198 طبيبًا ومسعفًا وعامل إسعاف، ودمر 55 سيارة إسعاف، وعطل 25 مستشفى و52 عيادة، منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

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