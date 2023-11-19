الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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سياسة

الانتخابات الرئاسية، تعرف على الجهة المسئولة عن مراجعة حسابات الحملات الانتخابية

انتخابات الرئاسة،
انتخابات الرئاسة، فيتو

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الجهة التي تتولى مراجعة حسابات الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهي الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونصت المادة ٢٦ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أن: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

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مرحلة الدعاية في الانتخابات الرئاسية

ومع بدء مرحلة الدعاية في الانتخابات الرئاسية، ترصد “فيتو” من داخل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية،  المحظورات المنصوص عليها في دعاية مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وجاءت تلك المحظورات وفقا لنص المادة ١٩ من قانون الانتخابات الرئاسية كالتالي: 


١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعي للتمييز بين المواطنين.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من المنافع أو الوعد بتقديمها.

٥- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام.

٦- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

٨- الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات في الدستور 

وجاء في المادة 208 من الفصل التاسع بالدستور المصري: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. 

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات 

انتخابات الرئاسة، كما نصت المادة 209 من الدستور على: يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. 

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. 

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

 

الهيئة الوطنية تشرف على الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

الانتخابات الرئاسية المقبلة بإشراف قضائي كامل

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 

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