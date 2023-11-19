الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وضابط شمالي غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أخبار غزة الآن ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر عبرية لم تسمها.

وأضافت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل مضيئة في سماء مخيم جنين تزامنًا مع الاقتحام المستمر، موضحة أن هناك إصابات في أحد المنازل بمخيم بلاطة شرق نابلس والاحتلال يمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال تشن حزامًا ناريًا عنيفًا على منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

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حملة اعتقالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا شرق مدينة رفح في غزة وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين، وأن طيران الاحتلال ينفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة شمال قطاع غزة.


وكشفت وسائل إعلام أجنبية، أن حصيلة الاعتقالات في بلدة طمون شملت كلا من: عبد الله هزاع بني عودة، أحمد أمجد أنيس بشارات، وسيم سليمان عبد الله بني عودة، وعاطف زايد بني عودة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

من جانب آخر، وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أمس السبت، دعوة إلى نظيره الأمريكي جو بايدن، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن التاريخ لن يبرئ أحدًا من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف محمود عباس أبو مازن: "شعبنا يتعرض لجرائم حرب تستوجب العقاب، ولا يمكن أن تكون دفاعا عن النفس".
وفي وقت سابق من أمس السبت، ذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

مخططات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل العديد من المخططات التي طرحتها إسرائيل بهدف السيطرة على قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين لتصفية القضية إلى الأبد.

ومن بين المخططات التي طرحتها إسرائيل أن يكون لها وجود أمني في  قطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء منطقة عازلة تتواجد فيها قوة اممية بمشاركة دول الجوار.

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