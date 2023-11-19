تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة، أمطار متوسطة على الإسكندرية ومسئولي الأحياء في الشوارع

شهدت محافظة الإسكندرية الليلة الماضية، هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في المحافظة، وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء ونوة المكنسة.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعهم من الأمطار خوفا من زيادة شدة الأمطار، والتسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولى وتنفيذيي أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار وتطهير الشنايش والمطابق فى المحافظة.

تعطيل الدراسة اليوم

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

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وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.