الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وفاة سادس معتقل فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

سجن النقب، فيتو
سجن النقب، فيتو

أخبار غزة الآن، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن فلسطينيا توفي داخل أحد السجون الإسرائيلية أمس السبت ليرتفع عدد الأشخاص الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى 6 أسرى.

وأضافت الوكالة نقلا عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن ثائر سميح أبو عصب (38 عاما) المعتقل منذ عام 2005 والمحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما، توفي في سجن النقب الصحراوي.

إعدام أسرى فلسطينيين

من جانب آخر، قال وزير الأمن القومي في حكومة الحرب الإسرائيلية المتطرف إيتمار بن غفير، إن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي


وتحدث بن غفير عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

 

وطالب بن غفير، جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشئون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022، وفقا لوكالة "وفا".

مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين


وفي مارس الماضي، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.

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