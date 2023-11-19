الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

مبابي يصل للهدف 300 بعد هاتريك منتخب فرنسا

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

أكدت شبكة كانال، وصول كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، إلى الهدف 300 خلال مسيرته الكروية مع منتخب بلاده وناديي موناكو وباريس سان جيرمان.

وسجل مبابي هاتريك في الفوز الكبير لمنتخب بلاده على جبل طارق بنتيجة (14-0) في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وذكرت الشبكة، اقتراب كيليان اعتلاء قمة ترتيب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي الذي يتصدره زميله الحالي أوليفييه جيرو بـ56 هدفا يليه تييري هنري (51 هدفا) ومبابي (46 هدفا) وأنطوان جريزمان (44 هدفا).

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يذكر أن  مبابي أحرز 27 هدفا في 60 مباراة بقميص موناكو قبل رحيله عن فريق الإمارة في صيف 2017.

ويعد مبابي الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان بتسجيله 227 هدفا في 275 مباراة على مدار 7 مواسم.

منتخب فرنسا يكتسح جبل طارق 14/ 0

تصفيات اليورو، اكتسح منتخب فرنسا نظيره جبل طارق بنتيجة قاسية للغاية 14\0 خلال المباراة التي أقيمت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

 

منتخب فرنسا، فيتو

 

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق

تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36.

وأحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64 وأحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقة 66.

أما الهدف العاشر فأحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقية 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقة 82.

وأحرز أوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة. 

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة الذي لحق به في النهائيات واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق 

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز. 

خط الوسط: زير إيمري، رابيو. 

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وبالتالى يتبقى 15 مقعدا جار التنافس عليها.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخرى إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

 

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مبابي منتخب فرنسا يورو 2024 جبل طارق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024

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