300 ألف جنيه، طارق السيد يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة مستحقات فتوح في الزمالك

الزمالك، فجر طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض مع إدارة ناديه، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بإيقاف اللاعب وخصم 25% من مستحقاته لدى النادي وعرضه للبيع.

وأكد طارق السيد في تصريحات تليفزيونية، أن كل ما يتردد في الصحف والمواقع الإخبارية عن قيمة المستحقات المتأخرة للاعب طرف نادي الزمالك، ليس له أساس من الصحة، وأن مستحقات اللاعب لدى الزمالك عبارة عن 300 ألف جنيه فقط لا غير وليست بالملايين كما يتردد في الإعلام.

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طارق السيد لاعب الزمالك الأسبق، فيتو

إمكانية استمرار فتوح في الزمالك

وعن إمكانية بقاء أحمد فتوح وتجديد تعاقده مع الزمالك، أجاب طارق السيد بأن هناك مسئولين كبار في نادي الزمالك قد تواصلوا مع اللاعب لاحتواء هذه الأزمة بين النادي واللاعب، ولكنه ليست لديه معلومة مؤكدة ما إذا كان تم الاتفاق مع اللاعب على التجديد من عدمه.

مطالب فتوح المادية

وأكد طارق السيد المقرب من أحمد فتوح وصاحب صفقة انتقاله لنادي الزمالك، أن كل لاعب اليوم يبحث عن أفضل العروض المادية لتأمين مستقبله، وبالتالي من حق أي لاعب أن يطلب ما يريده من أرقام للتجديد، وأيضا من حقي النادي أن يقبل شروط اللاعب أو يرفضها وفقا لإمكانياته.

ووجه طارق السيد نصيحة لفتوح، بأن نادي الزمالك صاحب فضل كبير عليه، ويجب عليه أن يضحي من أجل النادي وجماهيره، وأن يكون له طلبات مادية معقولة، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك حاليا.

أضاف طارق السيد كلامه بأنه طبيعي جدا أن يقوم النادي الأهلي بالتفاوض مع أحمد فتوح؛ لأنه أفضل ظهير أيسر في مصر حاليا ومعه محمد حمدي، والأهلي لا يملك إلا علي معلول الذي أوشك على الاعتزال بعد موسم أو اثنين على الأكثر.

فتوح لم يجلس مع أي نادٍ

وأكد طارق السيد، أن أحمد فتوح لم يجلس مع مسئولي أي نادٍ طوال الفترة الماضي، وأن كل جلساته كانت مع مسئولي الزمالك.

واختتم طارق السيد، أن أحمد فتوح كان ينوي التجديد للزمالك والموضوع كان منتهيًا حتى ليلة مباراة الزمالك وزد، ولكن الأمور الآن اختلفت بعدما توترت العلاقة بينه وبين مسئولي النادي الأبيض.