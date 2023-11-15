روي فيتوريا يرد على أزمة إيقاف فتوح ومحمد صبحي

منتخب مصر، علق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على أزمة إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي نادي الزمالك.

وقال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "لم أقل إني أتابع أزمة أحمد فتوح وصبحي ولم أطلب الاطلاع على التحقيقات مثلما تردد، كل اهتمامي في المعسكر والتدريبات والاستعدادات لمباراة جيبوتي غدا الخميس.

وحرص اتحاد الكرة المصري، على تحفيز عشاق وجماهير منتخب مصر من أجل الحضور إلى استاد القاهرة من أجل دعم ومساندة الفراعنة في أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تجمعه أمام نظيره منتخب جيبوتي.

وطرح اتحاد الكرة هدية خاصة للجماهير التي ستحضر لمؤازرة الفراعنة في مباراة جيبوتي، حيث أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم السحب على عدد من التيشرتات الخاصة بالمنتخب الوطني موقعا عليها من جميع لاعبي الفريق.

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وعقد محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعا مع زملائه في معسكر المنتخب الوطني، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، قبيل التوجه لملعب استاد القاهرة لخوض المران الأساسي للفريق إستعدادا لمواجهة جيبوتي بعد غد الخميس في الجولة الافتتاحية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

صلاح يحفز لاعبيه

وكشف مصدر داخل معسكر منتخب مصر الوطني، أن محمد صلاح حرص في بداية حديثه مع زملائه اللاعبين، على تحفيزهم، مشيرا إلى أن التصفيات الحالية للمونديال هي الأخيرة أمام هذا الجيل لتحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن أغلب لاعبي الجيل الحالي لم يشاركوا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، كما فشلوا في التأهل لنسخة مونديال 2022 في قطر.

صلاح أكد لزملائه أنهم أمام فرصة ذهبية لحفر أسماءهم بحروف الذهب في سجلات الكرة المصرية، من خلال العمل بكل جدية من أجل التتويج ببطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار بشهر يناير المقبل، خاصة أن البطولة تغيب عن الفراعنة منذ 13 عاما، حينما توج بها منتخب مصر في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا.

قميص منتخب مصر، هدية اتحاد الكرة للجماهير، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غد الخميس ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كل من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات.