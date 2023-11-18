الزمالك يطلب 50 ألف مشجع أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

طالب مسؤولو نادي الزمالك الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 50 ألف مشجع، في لقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأشار مصدر إلى أن الزمالك يريد حضور 50 ألف مشجع في المباراة الأولى أمام أبو سليم الليبي كي تكون دفعة قوية للفريق لتحقيق الفوز الأول بمجموعات الكونفدرالية خاصة أن المباراة ستقام خارج القاهرة.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي على أرضية إستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب انشغال إستاد القاهرة ببعض الإصلاحات.

وَيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، نظيره الهلال الليبي وديًّا غدًا الأحد استعدادًا لانطلاق مشواره في مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وكان نادي الزمالك خاض مباراة ودية أمام توت عنخ أمون وانتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة سجلها سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ضد الهلال الليبي

مباراة الزمالك والهلال الليبي الودية تقام يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري في ظل خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق فنيا وبدنيا قبل انطلاق مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وفي السطور التالية نعرض تقريرًا عن تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الليبية قبل مواجهة أبو سليم.

الزمالك وأبو سليم الليبي

وخاض الزمالك 4 مواجهات ضد الأندية الليبية سابقا في مختلف البطولات الإفريقية.

حقق الزمالك الفوز في مباراة وتعادل في مبارتين وخسر في لقاء وحيد.

وتعد مباراة الزمالك وأبو سليم هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين حيث يشارك الفريق الليبي لأول مرة في تاريخه قاريًّا.

ويستضيف إستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته عصر اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في إستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًّا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمس أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.