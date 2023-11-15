الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

رغم الإيقاف وعرضه للبيع، الزمالك يسعى لتجديد عقد فتوح في هذه الحالة

فتوح، فيتو
فتوح، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع القلعة البيضاء بعد خروجه من معسكر الزمالك قبل لقاء زد بالدوري دون إذن.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن نتيجة التحقيق مع أحمد فتوح بخصم 25٪ من قيمة عقد اللاعب وإيقافه شهرا مع استمرار عرضه للبيع. 

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم. 

أحمد فتوح لاعب الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاها داخل نادي الزمالك لحل أزمة أحمد فتوح خاصة أن إدارة الزمالك تخشى انتقال اللاعب لصفوف الغريم التقليدي النادي الأهلي. 

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وقال المصدر: إن قرار خصم 25٪ من عقد أحمد فتوح وإيقافه شهرا، نهائي ولكن الإدارة قد تجدد عقد اللاعب إذا وافق على شروط النادي مع تقديم بيان اعتذار عما بدر منه.

وقال المصدر: إن إدارة الزمالك قد تتراجع عن قرار عرض اللاعب للبيع في حالة وافق على عرض الزمالك المادي لتجديد عقده مع استمرار العقوبات السابقة. 

حقيقة وصول عروض رسمية لأحمد فتوح 

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عروض رسمية لشراء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد إعلان بيعه من قبل إدارة النادي.

وقال المصدر: لم تصل عروض رسمية للزمالك بعد قرار الإدارة بعرضه للبيع وخصم 25% من عقدة مع الزمالك.. 

قرارات مجلس إدارة الزمالك 

عقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعا مهما، الإثنين الماضي في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

 

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الاجتماع 


-  إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي شهرا بسبب ما صدر منهم.
- خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح و20% من إجمالي عقد محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.
- إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي 
- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك لتقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه بذلك.
- سبق وتمت دعوة الكولومبي أوسوريو لإنهاء مستحقاته والشرط الجزائي ولكنه لم يحضر، والمجلس جدد الدعوة غدا للاجتماع مع المدرب لإنهاء كافة مستحقاته.
- سحب قرار مجلس الإدارة السابق بشأن منح الاستاذ مرتضى منصور الرئاسة الشرفية وتخصيص له غرفة وكل ما يتعلق بالقرارات السابقة وما ترتب عليها. 
- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.
- لم يتم طرح أو مناقشة عرض مدير فني مصري أو أجنبي وتم تجديد الثقة في كابتن معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك خلال الفترة المقبلة.
- تم الموافقة على المشاركة في السوبر الذي سيقام في الإمارات لكرة اليد في شهر ديسمبر.
- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.
- الزمالك يناشد جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تنشر.

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