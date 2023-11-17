الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها.. والقضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش بالقليوبية

خطف، فيتو
خطف، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

الأمن العام يضبط عصابة مباحث الإسكندرية المزيفة لسرقة المواطنين

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عصابة مباحث الإسكندرية المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) أنه حال قيامه باستبدال مبلغ مالى "بالجنيه المصري" بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة واصطحبوه والمبلغ المالي واستقلوا سيارة أجرة "ميكروباص" وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالي.

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مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجة نارية بالدقهلية

اتشحت قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية بالسواد حزنا علي مصرع  3 شباب لقوا مصرعهم فى تصادم موتوسيكل كانوا يستقلونه بعمود إنارة على طريق "دمياط - شربين" بعد محطة بنزين علي الطريق.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وشيع الأهالي  الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش في القناطر بالقليوبية

نجحت أجهزة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الحشيش في القناطر بالقليوبية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

القبض على عاطلين بحوزتهما بودر واستروكس بالمعصرة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عاطلين  لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأستروكس والبودر بالمعصرة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").


سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها وأصدقائه بأكتوبر

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على 4 أشخاص لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه بأكتوبر. 

وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من عامل بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

 

أهملت تغذيته فتوفي، النيابة تطلب تحريات المباحث في وفاة طفل بسبب إهمال أمه

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدة لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلها ويدعى "يونس"، يبلغ من العمر عام ونصف، بسبب إهمالها فيه بالعجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات أن الأم منفصلة عن الأب منذ أكثر من عام، والطفل يونس يعيش مع والدته وجدته، وتبين أن والدة الرضيع أهملت الاعتناء به فكانت لا تكترث بتغذيته جيدًا حتى أصيب بجفاف فارق على إثره الحياة.
 

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