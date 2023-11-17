الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

سيدة تستدرج صاحب محل لشقتها وتبتزه بمساعدة زوجها وأصدقائه بأكتوبر

قطاع الأمن العام،
قطاع الأمن العام، فيتو

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على 4 أشخاص لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه بأكتوبر. 
 

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وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من عامل بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجني عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل بإستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن 10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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