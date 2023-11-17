القبض على عاطلين بحوزتهما بودر واستروكس بالمعصرة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عاطلين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأستروكس والبودر بالمعصرة.



تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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