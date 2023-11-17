أهملت تغذيته فتوفي، النيابة تطلب تحريات المباحث في وفاة طفل بسبب إهمال أمه
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدة لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلها ويدعى "يونس"، يبلغ من العمر عام ونصف، بسبب إهمالها فيه بالعجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
التحقيقات تكشف إهمال الأم في رعاية طفلها
وكشفت التحقيقات أن الأم منفصلة عن الأب منذ أكثر من عام، والطفل يونس يعيش مع والدته وجدته، وتبين أن والدة الرضيع أهملت الاعتناء به فكانت لا تكترث بتغذيته جيدًا حتى أصيب بجفاف فارق على إثره الحياة.
مصرع طفل بعد إصابته بالجفاف
بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعى يونس.ا.م يبلغ من العمر عام ونصف.
بعمل التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعاية الطفل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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