مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجة نارية بالدقهلية
اتشحت قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية بالسواد حزنا علي مصرع 3 شباب لقوا مصرعهم فى تصادم موتوسيكل كانوا يستقلونه بعمود إنارة على طريق "دمياط - شربين" بعد محطة بنزين علي الطريق.
تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وشيع الأهالي الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.
وكان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث موتوسيكل يستقله ثلاث شباب بعامود إنارة على طريق « دمياط - شربين» بعد محطة بنزين وتوفوا فى الحال.
علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ..
وبالفحص تبين مصرع "محمد رضا بشير حواس" 19 عامًا، ومعاذ السعيد الجناينى 19 عامًا، ويوسف أحمد محمد القللى 16 عامًا، ومقيمون جميعًا بقرية رأس الخليج مركز شربين.
جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة
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