الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع 3 شباب في حادث تصادم دراجة نارية بالدقهلية

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

اتشحت قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية بالسواد حزنا علي مصرع  3 شباب لقوا مصرعهم فى تصادم موتوسيكل كانوا يستقلونه بعمود إنارة على طريق "دمياط - شربين" بعد محطة بنزين علي الطريق.

أحد الضحايا، فيتو

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وشيع الأهالي  الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.

أحد الضحايا، فيتو

وكان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث موتوسيكل يستقله ثلاث شباب بعامود إنارة على طريق « دمياط - شربين» بعد محطة بنزين  وتوفوا فى الحال.

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علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ..

أحد الضحايا، فيتو

وبالفحص تبين مصرع "محمد رضا بشير حواس" 19 عامًا، ومعاذ السعيد الجناينى 19 عامًا، ويوسف أحمد محمد القللى 16 عامًا، ومقيمون جميعًا بقرية رأس الخليج مركز شربين.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة 
 

مصادر: إقالة رئيس وحدة محلية بعد واقعة مصرع طالب في حملة إزالة بطوخ

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اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية أمن الدقهلية اللواء محمد عبد الهادي مستشفى شربين المركزى مركز شرطة شربين مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية نقل الجثامين

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