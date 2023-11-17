القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الحشيش في القناطر بالقليوبية

نجحت أجهزة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة مخدر الحشيش في القناطر بالقليوبية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد 4000 قرص عقار مخدر - عدد 2500 قرص مؤثر- عدد من طلقات الخرطوش- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,100,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.