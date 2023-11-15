أخبار مصر اليوم.. قرار عاجل من التعليم بشأن مسابقة الـ 30 ألف معلم.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية:

طقس الغد، أمطار خفيفة وشبورة مائية على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تكون كثيفة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

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انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى الأحد والاثنين المقبلين، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.

ضبط ماريجوانا وحشيش بحوزة راكب في مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدري الماريجوانا والحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثالثة رياض أطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، عن نتيجة التقديم في المرحلة الثالثة من مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

تطبيقات السماوات المفتوحة بين دول الشرق الأوسط ومصر في اجتماع الحركة الجوية

تواصل فعاليات اليوم الثاني للاجتماع التاسع لإدارة الحركة الجوية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للطيران المدني(الإيكاو) ( ICAO) بالقاهرة وتحت الرعاية الرسمية والحصرية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بـجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب، ونادي روتارى القاهرة، "المعرض الخيري للملابس للطلاب".

رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التعاون لتوفير التمويلات الإنمائية المُيسرة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مستجدات نتائج جهود الوزارة بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية "برنامج نوفي"، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

نصائح هامة لمزارعي القمح مع تساقط المطر الخفيف

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، ضرورة التزام مزارعين القمح بالخريطة الصنفية للموسم خاصة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر هاتور وزراعة التقاوى المعتمدة من الشركات أو الجمعيات الزراعية، بجانب زراعة القمح على مصاطب بأراضي الوادي والدلتا فيما عدا الأراضي الملحية مع إضافة سلفات أو نترات النشادر بمعدل 1.5 شيكارة / الفدان كجرعة تنشيطية، وتجنب تأخير رية المحاياة مع الابتعاد عن خلط مبيدات الحشائش وتتم بالتوصيات لعدم توقف نموه أو اصفراره.

وزارة الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM ببكين

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي COTTM في دورته الـ 16 الذي يُقام بالعاصمة الصينية بكين بداية من اليوم وتستمر فعالياته حتى 17 نوفمبر الجاري، حيث يعد هذا المعرض أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات الصينيين وشركاء المهنة من جميع أنحاء الصين للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

تعاون جديد بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمي WFP

شهد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إعلان التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة.

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

تعقد في الثانية عشرة ظهرا يوم الأربعاء القادم الموافق 22 نوفمبر 2023، بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بـمطار القاهرة الدولي.

مدبولي يلتقي رئيس شركة لونجي الصينية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جيمس جين، الرئيس الإقليمي لشركة "لونجي" الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية

تكليف رئاسي جديد اليوم للحكومة ورسالة هامة لوزير الدفاع الفرنسي (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

قرار عاجل من التعليم بشأن المعلمين الجدد بمسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار جديد تدرسه الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بشأن المعلمين الجدد بمسابقة الـ 30 ألف معلم.

وزير الدفاع يلتقى نظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، فى إطار أولى الجولات التى يجريها بعدد من دول المنطقة.

وزير الصحة: طفل يفقد حياته كل 10 دقائق في غزة وأكثر من 2000 مريض أورام لا يتلقون العلاج

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج.