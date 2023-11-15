الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

طقس الغد، أمطار خفيفة وشبورة مائية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تكون كثيفة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وذلك على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

Advertisements

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية، أن يسود  طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.  

 

حالة الطقس غدًا الخميس 16 - 11 -2023 بالبحيرة

حالة الطقس غدًا الخميس 16 - 11 -2023 بوادي النطرون


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

حالة الطقس غدًا الخميس 16 - 11 -2023 بالبحيرة

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه الطرق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الخميس الطقس غدا طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدُا الأربعاء 15-11-2023 فى مصر

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه الطرق

الأكثر قراءة

نتنياهو يرد على أردوغان بعد اتهامه إسرائيل بالإرهاب: فجرت قرى تركية ولن نقبل منك مواعظ

90 دقيقة تفصل منتخب المغرب عن حلم ضم نجم برشلونة للأبد

الزمالك يستقر على عودة أسامة فيصل لدعم هجوم الفريق

رئيس جنوب إفريقيا: غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجرى فيه إبادة جماعية

ارتفاع جديد في أسعار سيارات الفان في السوق المصري

5 سور من القرآن الكريم تستخدم في العلاج وشفاء المريض، تعرف عليها

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تعرف على القيم الجديدة للتصالح في مخالفات البناء

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

أول تعليق من جينيفر إنيستون على وفاة ماثيو بيري

محمد النني يوجه رسالة عتاب لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

جمارك مطار القاهرة تعرض 28 سيارة في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن منتخب جيبوتي قبل مواجهة مصر بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 سور من القرآن الكريم تستخدم في العلاج وشفاء المريض، تعرف عليها

خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

تفسير حلم خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقته بقرب زواجها وترقيتها فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية