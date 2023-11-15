الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن المعلمين الجدد بمسابقة الـ 30 ألف معلم

مسابقة الـ 30 ألف
مسابقة الـ 30 ألف معلم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار جديد تدرسه الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بشأن المعلمين الجدد بمسابقة الـ 30 ألف معلم.

مسابقة 30 ألف معلم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تدرس تدريب المجلس الثقافي البريطاني للمعلمين  الجدد ضمن إطار مسابقة ٣٠ ألف معلم، فضلا عن تدريب المدراء الجدد ضمن مبادرة" ١٠٠٠ مدير مدرسة" لتمكينهم من نقل خبراتهم للمدارس المحيطة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في البرنامج الوطني لتدريب المعلمين NNTP، وبرنامج تطوير القدرات TEA.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم..السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتزه.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتزه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

 

مسوغات التعيين بـ مسابقة 30 ألف معلم 

وفيما يلي الأوراق المطلوبة والتي تقدم بها أعضاء هيئة التدريس:

1-أصل المؤهل الدراسي +4 صور منه.

 

2-أصل شهادة الميلاد المميكنة + 4 صور منه.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين.

4- أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية - الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

5-صحيفة الحالة الجنائية. 

6- الكشف الطبي.

7-برنت الرقم التأميني.

8-إقرار الذمة المالية. 

9-عدد 6 صور شخصية.

10- عدد 4 ملفات ورقية.

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مسابقة ٣٠ ألف معلم المجلس الثقافي البريطاني وزارة التربية والتعليم

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