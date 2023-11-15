وزير الدفاع يلتقى نظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسى، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا ، فى إطار أولى الجولات التى يجريها بعدد من دول المنطقة.
وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى ظل الأزمة الحالية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
التعاون العسكري بين مصر وفرنسا
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة.
فيما أشاد وزير الدفاع الفرنسى بالجهود المصرية فى التعامل مع الأزمة الراهنة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البرى، مشيرًا إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وحضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
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