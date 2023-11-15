انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة، الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى الأحد والاثنين المقبلين، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.

كما تكون هناك أمطار متفاوتة الشدة رعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحرى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى.



يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا.

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ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم فى الساعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على و

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)





جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر