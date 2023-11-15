شهد المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إعلان التعاون بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال فعاليات مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران DUBAI AIRSHOW 2023، وبحضور الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب والدكتور فرانكلين فريمبونف مدير خدمات الطيران لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وسمير سجيت مدير المكتب الإقليمى لسلامة الطيران بالشرق الأوسط وأسيا.

Advertisements

تعاون جديد بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمي WFP

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا أن هذا التعاون مع منظمة الأمم المتحدة يتوافق مع حرص شركة مصر للطيران على الاهتمام بالدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية، وذلك لدعم أنشطة الاستجابة لكوارث الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمي

كما يتوافق مع الخدمات الجوية من حيث عمليات الشحن والركاب، ومع مبادرات البرنامج وجهوده لتحسين سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم،وخاصة في العمليات الإنسانية، بما في ذلك كل فعاليات سلامة الطيران التي ينظمها البرنامج (التدريب، الحملات المتخصصة، المؤتمرات والمشاريع الخاصة) التي تعقد في جميع أنحاء العالم.

مصر للطيران

مشاركة مصر للطيران في معرض دبي للطيران DUBAI AIRSHOW 2023

وفى ذات السياق أوضح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب أن الأكاديمية ترحب بهذا التعاون مضيفًا أن الأكاديمية تسخر كافة إمكانياتها بالشكل الأمثل بما يتفق مع دائرة الطيران التابعة لبرنامج الأغذية العالمى، وذلك لخدمة قطاع الطيران المدني، وتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية الناقل الوطني مصر للطيران، وأهدافها في الحد من حالات الكوارث والحفاظ على الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



