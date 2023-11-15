الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM ببكين

وزارة السياحة، فيتو
وزارة السياحة، فيتو

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي COTTM في دورته الـ 16 الذي يُقام بالعاصمة الصينية بكين بداية من اليوم وتستمر فعالياته حتى 17 نوفمبر الجاري، حيث يعد هذا المعرض أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات الصينيين وشركاء المهنة من جميع أنحاء الصين للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

 

وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي COTTM ببكين بالصين

وقد قام بافتتاح الجناح المصري نيابة عن السفير عاصم حنفي سفير مصر في الصين، الوزير مفوض هيثم عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ببكين، وذلك بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إبراهيم بدر المسئول عن السوق الصيني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووفد رفيع المستوى من أعضاء السفارة المصرية، والوزير مفوض أحمد ذكي رئيس مكتب التمثيل التجاري ببكين.

 

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ومن جانبه، أوضح الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في معرض COTTM تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق الصيني بالإضافة إلى الاهتمام بالسوق الصيني والعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة منه.


كما يعد هذا المعرض فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الصيني لزيادة هذه الحركة بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق هذا النمو، وخاصة وأن مصر كانت من أول المقاصد السياحية التي سمحت الحكومة الصينية لشعبها بزيارتها بعد انتهاء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

وزارة السياحة

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق الصيني في زيادة حركة الطيران المباشر بين البلدين ومنها افتتاح شركة مصر للطيران لخط الطيران المباشر بين مدينتي شنغهاي والقاهرة والتي من المقرر أن تكون أولى رحلاته يوم 16 نوفمبر الجاري، هذا بالإضافة إلى إطلاق شركة الطيران الصينية Eastern Airlines لخط طيران جديد يربط القاهرة بشنغهاي بثلاث رحلات أسبوعية، بالإضافة إلى شركة طيران صينية أخرى يتم بحث سبل التعاون وتشجيعهم على إطلاق خطوط طيران مباشرة بين البلدين.

 

وخلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، عقد الأستاذ محمد سلامة عددًا من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات الصينيين تم خلالها استعراض مقومات مصر السياحية، والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم فيما يخص المقصد السياحي المصري، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني إلى مصر.  

 

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في هذا المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 136م2 يضم 9 فنادق وشركات سياحة مصرية، بالإضافة إلى شركة الطيران الوطنية مصر للطيران.

 

وتشارك مصر في المعرض السياحي الدولي COTTM بشكل منتظم، وقد بلغ عدد المشاركين بالمعرض في أخر انعقاد له عام 2019 إلى 450 عارضا من 70 دولة مُختلفة.

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