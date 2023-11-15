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أخبار مصر

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بـجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآداب، ونادي روتارى القاهرة، "المعرض الخيري للملابس للطلاب".

 

أقيم المعرض تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هند الهلالي مديرة وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، الدكتور نيللي سمير الدسوقي رئيسة نادي روتارى كايرو بلاتينيوم، وتنسيق ا. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، والطالب حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلبة.

 

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جامعة عين شمس

وقبيل افتتاح المعرض استقبلت الدكتور حنان كامل عميدة الكلية أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض في مكتبها، كما أكدت خلال اللقاء على حرص الكلية منذ ٢٠١٦ على المشاركة في فعاليات حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وحدة دعم المرأة، ويأتي المعرض استمرارًا للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الوحدة في جميع كليات الجامعة.

 

 ويأتي اختيار كلية الآداب لأنها تحظى بأعلى نسبة من حيث عدد الإناث على مستوى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، كما أكد الحضور على أن المعرض يهدف إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نادي روتارى فرع القاهرة، من أجل خدمة طلاب الجامعة.


وتضمنت المعروضات ما يقرب من ١٠٠٠٠ قطعة من الملابس الحريمي والرجالي والإكسسوارات والأحذية من أشهر العلامات التجارية، والألعاب والكتب الجديدة والقديمة بأسعار رمزية، ثم توجهوا لافتتاح المعرض بصالة رعاية الشباب، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.


كما نوهوا عن عقد ندوة في مجال توعية الطالبات والطلاب ونشر الوعي الصحي بينهم بعنوان: " صحتك تهمنا " غدا الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢ بقاعة مؤتمرات الكلية ويحاضر فيها كل من ا.د أمل السيسي مدير المشروعات بروتارى القاهرة، د. جيهان تامو لجنة المرأة والفتيات بروتارى القاهرة، د.سهام جبريل مقرر لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة.

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

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