الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضبط ماريجوانا وحشيش بحوزة راكب في مطار الغردقة 

ضبط ماريجوانا وحشيش
ضبط ماريجوانا وحشيش بحوزة راكب في مطار الغردقة ،فيتو

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط ماريجوانا وحشيش بحوز راكب في مطار الغردقة 


وأفاد مصدر جمركي في مطار الغردقة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين وصول أحد الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة طائرة شركة أير كايرو القادمة من هامبورج اشتبه عمر البارودى رئيس قسم اللجنه الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية من أصل تركى نظرًا لارتباكه، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو بدر مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك


قام راضى مجدى المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف أحمد فايد بتفتيش حقائب الراكب تفتيشًا فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٠ جرامات و٣ جرامات من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل التبغ وبين طيات الملابس.


قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.


وقام بالجرد والتحريز طارق منصور وعلى حسن بحضور أحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي ومحمد تقى بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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