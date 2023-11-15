أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة، ضرورة التزام مزارعين القمح بالخريطة الصنفية للموسم خاصة مع نهاية الأسبوع الأول من شهر هاتور وزراعة التقاوى المعتمدة من الشركات أو الجمعيات الزراعية، بجانب زراعة القمح على مصاطب بأراضي الوادي والدلتا فيما عدا الأراضي الملحية مع إضافة سلفات أو نترات النشادر بمعدل 1.5 شيكارة / الفدان كجرعة تنشيطية، وتجنب تأخير رية المحاياة مع الابتعاد عن خلط مبيدات الحشائش وتتم بالتوصيات لعدم توقف نموه أو اصفراره.

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نصائح هامة لمزارعي القمح مع تساقط المطر الخفيف

وقال: إن انخفاض الحرارة في فترات الليل تؤدي إلى ظهور أعراض اصفرار الأوراق السفلية الحقول بسبب نقص الأزوت والفسفور لاسيما الدفعة التنشيطية مع تأخر موعد رية التشتية، لذلك يجب ري التشتية عند فترة تتراوح بين 21 إلى 25 يومًا من الزراعة وعدم تأخيرها أكثر من 30 يومًا خاصة فى حالة سقوط الأمطار الغزيرة يكون الري بعد 25 يومًا مع تجنب تعطيش النباتات خلال فترة التفريع وطرد السنابل وعدم الاسراف فى مياه الري، بالإضافة إلى وضع 10 لترات حامض فسفوريك بمعدل 3 إلى 4 كجم ماب أو منقوع من سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور وتشجيعها على تفريع.

وأشار فهيم إلى معدلات السماد النيتروجيني بمعدل 80 كجم نيتروجين للفدان كل موسم ما يعادل 200 كجم يوريا بنسبة 46 % من الأزوت و250 كجم من نترات النشادر بنسبة 33.5 % ازوت، ويضاف 350 كجم من سلفات النشادر بنسبة 20.6 % ازوت وذلك على 3 دفعات.

الدفعة الأولى

تمثل 20 % من الكميات المقررة من السماد وتضاف قبل رية الزراعة مباشرة لاسيما بالأراضي الضعيفة بمعدل 75 كجم سلفات نشادر.

الدفعة الثانية

تمثل 40 % من الكميات السمادية المقررة وتضاف عند رية المحاياة، ويضاف 60 % من السماد فى حالة عدم وضع جرعة تنشيطية وذلك بمعدل 100 كجم يوريا و150 كجم نترات نشادر.

الدفعة الثالثة

تمثل 40 % من الكميات السمادية المقررة عند وصول النبات لمرحلة حمل السنابل بمعدل 75 كجم يوريا أو 100 كجم من نترات النشادر.

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