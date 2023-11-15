تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثالثة رياض أطفال
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، عن نتيجة التقديم في المرحلة الثالثة من مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الثالثة رياض أطفال
ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على اللينك التالى:
وفي سياق آخر، كرم أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطالب سامي إبراهيم محمد، أمين اتحاد طلاب مدارس الزيتون التعليمية والحاصل على المركز الأول ضمن (١٣٠٠) طالب من خريجي برنامج ڤاليو التابع لحياة كريمة.
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم للمتفوقين لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.
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