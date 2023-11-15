تواصل فعاليات اليوم الثانى للاجتماع التاسع لإدارة الحركة الجوية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع المكتب الإقليمى للمنظمة العالمية للطيران المدني(الإيكاو) ( ICAO) بالقاهرة وتحت الرعاية الرسمية والحصرية للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

تطبيقات السماوات المفتوحة بين دول الشرق الأوسط ومصر في اجتماع الحركة الجوية

وتناول الاجتماع فى المؤتمر محاور النقاش حول تطبيقات السماوات المفتوحة بين دول الشرق الأوسط ومصر لجذب الحركة الجوية وقامت الدول الحاضرة بتقديم رؤيتهم ومنهم دولة الإمارات ودولة قطر ودولة ليبيا ودولة إيران ودولة مصر بشأن السماوات المفتوحة.

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تستضيف الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران الاجتماع التاسع لإدارة الحركة الجوية، المنعقد من قبل المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للمنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو)(ICAO).



وشاركت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران كراعي حصري لافتتاحية الاجتماع التاسع للمجموعة الفرعية لإدارة الحركة الجوية-والذي يعقده المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للطيران المدني (الأيكاو)(ICAO) بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.



وذلك بحضور دول إقليم الشرق الأوسط ممثلة بهيئاتها الرقابية للطيران المدني ومزودي خدمات الملاحة الجوية.



وقد حضر من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عميد الكلية المصرية للطيران الطيار مصطفى موافي وعميد كلية المراقبة الجوية الملاح مدحت عبدالله غرس الدين بهدف عقد اجتماعات جانبية ثنائية بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والدول المجاورة لتعزيز سبل التعاون بينهم فى شتى مجالات تدريب الطيران ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتأتى أهمية عقد مثل هذه الفعاليات لتعكس صورة مشرفة لمصر كدولة عضو فاعلة ومشاركة وداعمة لمنظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) (ICAO).

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