أخبار الحوادث اليوم.. رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس.. والداخلية توجه رسالة لأصحاب السيارات بشأن اللوحات المعدنية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها.

وأكدت وزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون.

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالزيت المغلي، بالسجن 15 عاما، بعد أن وضع مخدرا لها في العصير، وألقى الزيت المغلي على جسدها ثم طعنها بسلاح أبيض سكين على رأسها، بسبب خلافات أسرية بينهما.

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أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال حسام مؤنس محمد سعيد، وشهرته حسام مؤنس، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها مع زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأرسلت جهات التحقيق، خطابًا للبنك المركزي المصري؛ لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، دون باقي من شملهم الأمر بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء منع أمر التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ من قبل حسام مؤنس.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط صاحب محل بحوزته أكثر من 47 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك محل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) حال استقلاله سيارة "أجرة" قيادة سائق "حسن النية"، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 47,300 كيلو جرام).



تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل مشغولات ذهبية بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل مشغولات ذهبية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) بالإتجار فـي النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

أصيب 3 طلاب بعدما أطلق شاب النار عليهم بسبب خلافات مالية مع شقيق أحدهم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (3 طلاب- مقيمون بدائرة القسم "مصابون برش خرطوش") وتم نقلهم للمستشفى وأكد أحدهم تضرره من (آخر، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته حال تواجده وباقى المصابين أمام العقار سكنه، لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيقه، نتج عن ذلك إصابتهم المنوه عنها، وأيد المصابان أقواله، واتهموا المشكو فى حقه بالتسبب فى إحداث إصابتهم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة اختطاف طالب من داخل مسجد في الدقهلية.

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق لأحد الأشخاص بشأن قيام (4 مجهولين) باستيقاف طالب حال خروجه من أحد المساجد بمحافظة الدقهلية واصطحابه لأحد الشوارع الفرعية وتركه لدى قيام المارة بالتدخل مدعيًا بأنها محاولة سرقة أو اختطاف.



