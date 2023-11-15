الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية توجه رسالة هامة لأصحاب السيارات بشأن اللوحات المعدنية

الداخلية، فيتو
الداخلية، فيتو

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها. 

وأكدت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون.

 

كانت في وقت سابق، قد ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد سيارة لقيامه بالتلاعب باللوحات المعدنية الخاصة بالمركبة والقيادة برعونة في شوارع محافظة الجيزة.


وتابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله من عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن قيام قائد سيارة بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى وتثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، بالإضافة إلى القيادة برعونة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 

وبالفحص جرى تحديد السيارة وتبين أنها غير مرخصة وبحيازة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة).

 

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اللوحات المعدنية وزارة الداخلية ضبط مخالفات

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