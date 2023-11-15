السجن 15 سنة للزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بالزيت المغلي بالمحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، الدائرة الثانية برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالزيت المغلي، بالسجن 15 عاما، بعد أن وضع مخدرا لها في العصير، وألقى الزيت المغلي على جسدها ثم طعنها بسلاح أبيض سكين على رأسها، بسبب خلافات أسرية بينهما.

كانت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة في الغربية، شهدت إقدام زوج في العقد الرابع من عمره على تخدير زوجته وأطفالها والشروع في قتل الأم بإلقاء الزيت المغلي على جسدها، وقام بضربها بسكين المطبخ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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مخدر في العصير



وكشفت التحريات الأمنية، أن الزوج أقدم على تخديرها بوضع مخدر فى العصير، حتى يتمكن من قتلها، وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان المحلة من تحديد مكان تواجد المتهم، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم وإحضاره، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه اعترف بها كما جرى نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى بطنطا، ووضعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب الطب الشرعي لبيان مائها من إصابات واستخراج تصريح الدفن ودفنها بمقابر الأسرة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.